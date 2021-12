México.- El hijo del cantante Yahir, Tristán habría buscado la ayuda de un especialista en lo paranormal, con el fin de que hiciera un trabajo de brujería que le brindara fama y dinero.

En una entrevista brindada a la revista TV Notas, Tristán Othón Fierros, nombre del hijo del cantante, alegó que tras recibir medicamentos para controlar su hiperactividad en su infancia, él se volvió adicto a las drogas.

Ahora, el periodista Michelle Rubalcava compartió un audio que Tristán habría enviado un hombre llamado Jorge clarividente, con quien habría pactado hacer un “trabajo” de brujería para atraer la fama y él éxito.

Yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, aún debo dinero ahorita voy a ver a un vato con el que voy a tratar de hacer un arreglo para que me den más tiempo, porque me iban a pagar hoy lo de la nota, pero no salió , hasta el otro martes va a salir.

Me he sentido apagado, como fuera de mí mismo. Y lo único que me queda es no dejar de atorarle, si no me matan a la bestia por deudas y no me late ”, afirmó Othón Fierro.

Posteriormente, Ruvalcaba entrevistó a Jorge Clarividente, con quien Tristán contactó para recibirle el trabajo.

Afirmó que el joven le quedó a deber dinero, ya que le ofreció efectivo para ayudar a pagar sus deudas.

El periodista le cuestiono si Tristán le había ofrecido liquidar su deuda con favores sexuales, a lo cual el vidente afirmó que sí existió esa oferta, pero él la rechazó.

Con información de Radio Formula