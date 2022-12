México.-El periodista Ciro Gómez Leyva habló esta mañana durante su programa en Radio Fórmula del atentado que sufrió anoche, a uno 300 metros de su casa.

«No tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas», dijo el periodista al aire. Como ya había adelantado en sus redes sociales la víspera, Gómez Leyva aseguró: «Alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí, ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta».

El periodista abundó en los detalles: «Venía por la calle de Hortencia, hasta avenida Universidad en donde hay una taquería, venía un coche muy lento y de pronto una persona con una chamarra blanca con rojo disparó, siguieron disparando, creo que yo venía escuchando la radio o cambiándole a la radio. Nunca paré la camioneta hasta que ya no escuché disparos levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta».