En otros temas, la comendiante señaló que cuando se separó del padre de sus hijos, su papá le hizo un comentario que por años la hizo confundirse.

“Cuando se fue el papá de mis hijos y me quedé sola, mi papá tuvo a bien hacerme un comentario, no sé si misógino, pero sé que era lo único que él sabía y me veía con muchas lástima y me decía: ‘ ay, mijita. Me da tanta lástima por ti’ y le dije: ‘¿Por qué?’ y me dijo: ‘Va a estar ca… que alguien te quieran con dos hijos porque son el recuerdo constante que estuviste con otro cab…’ y se lo compré”.

En este sentido, señaló que cada vez que iniciaba una relación venían a su mente las palabras de su padre.

“Mi papá también me decía: ‘el que quiere a la col quiere a las hojas de alrededor’. Me confundían sus ideas y hoy que ya no está ya sé que ideas debo mandar a chi… a su mad… y que ideas no, pero a esa edad de mi vida, a los 29 años se la compré y hoy sé que mis hijos son un regalo”.

Cabe señalar que, la actriz de 53 años se ha consagrado como una de las favoritas en el mundo del espectáculo tras sus participaciones en diversos programas de humor como “La Familia P. Luche”, “Netas Divinas”, “El Retador” y “Tal para cual”.

Con Información de Comunicado