México.-Flor Amargo volvió a causar polémica en redes sociales y es que en esta ocasión rompió en llanto frente a sus seguidores debido a que la han criticado fuertemente por utilizar lenguaje inclusivo, y declararse como persona no binaria.

Cabe recordar que hace más de un año, la cantante mexicana se declaró de género fluido y hace aproximadamente un mes aseguró que era una persona “no binarie” mientras compraba un traje azul con corbata y moño.

Tras ello, la joven artista ha recibido un sinfín de críticas, debido a que usuarios más conservadores reprochan que el lenguaje inclusivo no es aceptado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

Por ello, Flor Amargo decidió romper el silencio y entre lágrimas y con el rostro afligido, lamentó que haya sido blanco de constantes ataques y aseguró que la sociedad le ha negado su existencia, al criticarla por considerarse “no binarie”.

«Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo”, lamentó.

No obstante, la joven cantante adelantó que ya está trabajando en un nuevo disco que busque visibilizar el lenguaje inclusivo y las personas no binarias.

“Claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie», dijo.

Finalmente, la cantante lamentó que la sociedad obligue a las personas a “ser hombre” o “ser mujeres” cuando lo que de verdad importa es el alma del cuerpo.

«Y a todas las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizá no encajan, pero a fuerza la sociedad te quiere hacer: ‘o eres hombre o eres mujer’, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti», expresó llorando.

Flor Amargo rompe en llanto ante las críticas por usar lenguaje inclusivo “Soy no binarie” pic.twitter.com/aw2IWDt6Yf — Lo + viral (@VideosVirales69) December 15, 2022

Fuente Agencia