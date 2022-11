México.-El cantante británico Harry Styles se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira ‘Love on Tour’ y muchas de sus fanáticas están dispuestas a lo que sea con tal de poder conocerlo en persona, pero una joven se volvió viral por la peculiar técnica que utilizó para lograr llamar la atención del artista en una de sus presentaciones, a pesar de la cantidad de gente que había.

Se trata de una usuaria llamada Fer Frames (@ferframes), quien compartió un video en TikTok del concierto de Harry Styles en Guadalajara, Jalisco, donde se observa al artista arriba del escenario, interpretando la canción Late Night Talking, mientras ella leía un libro y le daba la espalda.

«I’m not like other girls (No soy como otras chicas)», escribió junto al video que ya suma más de 5.8 millones de reproducciones en TikTok.

En el video se aprecia que la joven se encontraba hasta adelante por lo que Harry Styles se dio cuenta de inmediato de lo que estaba haciendo e hizo una mueca de risa en su rostro, pero luego continuó con su presentación y se fue a bailar a otra parte del escenario.

Luego de que el video se viralizara, varias usuarias entendieron la referencia de Wattpad, una plataforma donde los usuarios pueden publicar sus novelas, poemas o fanfiction, y donde hay varias historias ficticias que se centran en cómo los famosos se enamoran de chicas comunes por lo que le aplaudieron su idea a la joven para llamar la atención de Styles.

«Los libros de Wattpad nunca mintieron, sí funciona». «Ese hombre se ha leído más de un Wattpad porque claramente te vio y se río jaja». «Estaba dando todo de él para impresionarte». «Si te vio hermana, cumpliendo el sueño Wattpad». «Como niega con la cabeza y se ríe, él sabe lo que estabas haciendo», le comentaron.

Joven se pone a leer en el concierto de Harry Styles pic.twitter.com/opddfLOKDr — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 25, 2022

