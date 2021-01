Lupita Jones de nueva cuenta se vio envuelta en polémica, pues en redes sociales revivieron sus polémicas declaraciones que realizó sobre las mujeres trans y su participación en los certámenes de belleza. Además, señalaron al presentador Gustavo Adolfo Infante por decir que las mujeres trans no son mujeres en una reciente entrevista que le hizo a la polémica dirigente del certamen Mexicana Universal. ¿Qué fue lo que pasó?

Fue a través de la cuenta de Ophelia Pastrana en donde se recordó el discurso discriminatorio que en el pasado lanzó Lupita Jones sobre las mujeres trans.

Pensar que Lupita Jones me pidió promoción y entrevista hace unos años. Ahí si de repente las mujeres trans no nos tenemos que ir a otro concurso aparte. https://t.co/pdBop2DutJ pic.twitter.com/B42KmgHSww — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) January 11, 2021

«Que no olvidemos que en el miss universo trans , la reina actual es mexicana. Valentina Fluchaire llegó solita allá. A diferencia de la señora Jones que con toda la ayuda y dinero del mundo no ha logrado nada en los últimos 6 años», escribió Pastrana en otro tuit.

La primera polémica de Lupita Jones sobre mujeres trans Por lo anterior, internautas recordaron las polémicas declaraciones de Lupita Jones, quien en entrevista con varios medios de comunicación, expresó que no estaba de acuerdo con que las mujeres trans participaran en los concursos de belleza. Esto luego de que la cuestionaran sobre Ángela Ponce, representante trans de España para Miss Univeso como favorita para ganar la corona en aquel entonces: «Miss Universo cambió las reglas y en mi caso como directora nacional de certamen en México, hay que acatar las reglas de la empresa. A nivel personal no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia en igualdad de circunstancias, porque llega con una etiqueta, que marca una diferencia absoluta en las condiciones de cada una de las participantes», dijo Jones en ese entonces.

La polémica en ese momento fue fuerte, pues incluso Lupita Jones fue acusada de «provocar» el suicidio de una mujer trans-Itzel Ávila-. Lupita Jones contra participación trans en certamen de belleza Asimismo en redes sociales, retomaron la reciente entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Lupita Jones. En ésta, el presentador lanzó una opinión transfobica, dijo quelas mujeres trans no son mujeres. Mientras que Jones reiteró que «cada quien tiene su lugar». «Tenemos derecho al libre albedrio. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas », expresó Lupita Jones.

