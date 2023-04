Internacional.-Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, es la productora y narradora de la serie de Netflix “Reinas africanas” (African Queens).

La serie tiene como objetivo enfocarse en mujeres monarcas del continente africano. La primera temporada retrató a Njinga, reina de Ndongo y Matamba, mientras que la segunda se centrará en la reina egipcia Cleopatra. El estreno se llevará a cabo este 10 de mayo y se llamará ‘La reina Cleopatra’.

Adele James, actriz británica, fue la encargada de representar a la gobernante egipcia, un hecho que desató la furia de los egipcios.

Cabe destacar que tras el estreno del tráiler la semana pasada, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Un reconocido arqueólogo egipcio ha insistido en que Cleopatra era «de piel clara, no negra», y recientemente un abogado presentó una denuncia que acusa a la serie de violar las leyes de los medios y pretender «borrar la identidad egipcia».

Dicho abogado, llamado Mahmoud al Semary, exige que se tomen las medidas legales necesarias y se bloquee el acceso a los servicios de Netflix en Egipto.

¿Qué dijo Adele James?

La actriz compartió en su cuenta de Twitter compartió capturas de pantalla de diversos comentarios abusivos que incluían insultos racistas en su contra.

“Si no te gusta el casting, no veas el programa”, fueron sus contundentes palabras.

Según informes de BBC News, Jada Pinkett dijo:

“No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija, ¡y para que mi comunidad pueda conocer esas historias porque hay millones!».

¿Quién es Cleopatra?

Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto y descendiente de la dinastía del general macedonio Ptolomeo de Alejandro Magno. Nació en Alejandría en el 69 a. C. y fue reconocida por su belleza e inteligencia, también por sus relaciones románticas con los generales romanos Julio César y Marco Antonio.

QUEEN CLEOPATRA: OUT MAY 10TH 🤯🤯🤯🤯🤯

My @netflix debut and the greatest honour of my career so far! I can’t wait for you to see it. 💞

Thank you @jadapsmith & @netflix for this!!!!#QueenCleopatra #Cleopatra #CominAtcha pic.twitter.com/kooVnOmMFW

— Adele James (@Adele_JJames) April 12, 2023