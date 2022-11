México.-La cantante Toñita rompió en llanto durante la transición en vivo del programa Las Estrellas bailan en Hoy, luego de que la cantante confesara que su hija trató de quitarse la vida este fin de semana, por lo que los presentadores trataron de tranquilizarla.

El momento ocurrió luego de que Emma Pulido le diera un seis como calificación a su coreografía, por lo que sus compañeros trataron de calmarla.

ADVERTISEMENT

Y es que Toñita salió corriendo del foro, por lo que Galilea Montijo se fue atrás de ella para saber si estaba bien. En medio del pasillo la cantante estaba agachada llorando.

La famosa declaró que no era justa la calificación que había adquirido y lanzó una fuerte confesión sobre su hija. Toñita compartió que este fin de semana su hija se intentó quitar la vida, por lo que para la profesora Emma Pulido, todo es fácil, pues supuestamente no valora el esfuerzo que ellos hacen.

“No se puede, no se puede, ni siquiera sabe por lo que estamos pasando. Perdón, maestra, mi hija trató de suicidarse. No sabe lo cul… que es estar sola en un hospital, sin comer, sin tener a nadie, sin una pareja que esté ahí para apoyarte. Si usted no se le mueve el corazón, entonces vale madre su vida”, arremetió la famosa.

Ante dicha confesión, su compañero de baile, Tony Garza y el profesor Ariel trataron de contenerla. Incluso mandaron a otra sección para tratar de controlar la situación.

Como era de esperarse, el momento se viralizó en redes sociales, donde los internautas no dudaron en dar su opinión al respecto, mostrando su apoyo hacia Toñita.

“La neta que mala onda de Emma sea así nada he gusta y pues se le entiende a Toñita por lo que está pasando ya saquen a Emma ya ni lolita era así”; “Wow estoy en shock !!! Pero realmente hasta que alguien explotó contra la sra Emma”; “NO ENTIENDEN QUE SAQUEN A EMMA, no es imparcial, tiene sus favoritos y solo quiere afectar a todos los demás, #FUERAEMMA”, se lee entre las reacciones.

Con Información de Comunicado