“Si la gente entendiera lo importante que es entregarse, aunque tengas miedo, aunque no estés segura. Es demasiado relevante, porque así no queda nada pendiente”, mencionó la cubana.

Niurka aseguró que es la primera vez que llora desde que terminó con Juan Vidal, pues aseguró que no se merece sus lágrimas, pero como todo ser humano, se enamoró de él y le duele terminar así su relación.

“Ni Juan me ha visto llorar. No se lo merece, pero ¿Sabes por qué hoy me suelto?, porque no estoy dolida, ni ardida. Estoy encabronada, ayer hablamos y hoy también”, mencionó la famosa.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”, completó Niurka.

Con información de Revistafama