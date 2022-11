México.-Hace unos días, el nombre de Sergio Verduzco ‘¨Platanito’ se convirtió en tendencia luego de que hiciera un chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar, la joven que fue encontrada sin vida al interior de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, lo cual causó indignación, ahora el comediante rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido.

Fue en su canal de Instagram donde ‘Platanito’ subió un video en el que aseguró que hablaría fuera de su personaje y que lo haría como Sergio Verduzco, es esposo, padre, hijo y hermano, según sus propias palabras. Además dijo que el tema que tocó en sus chistes fue algo “inapropiado e hiriente para la sociedad mexicana y para las mujeres”, aunque nunca mencionó el nombre de Debanhi Escobar.

‘Platanito’ aseguró estar cansado de la situación que se vive en el país, pues tiene miedo de que sus hijos salgan a la calle porque no sabe si volverán con vida “estoy mortificado” dijo, al igual que los mexicanos. Sergio Verduzco sentenció que su humor negro lo hace para hacer reir a las personas.

“Decidí meterle humor negro a mi trabajo, sé que a veces puedo llegar a lartimar a algunas personas, no es mi intención. (…) Acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado”, sentenció aunque no mencionó el nombre de Debanhi Escobar.

Luego de su mensaje, en redes sociales comenzaron a criticar al comediante, pues señalaron que nunca se disculpó y que su video fue para justificar lo que había hecho en una de sus presentaciones, aquí te contamos cuál fue el chiste que ‘Platanito’ hizo sobre Debanhi Escobar.

“Se dice perdón y ya, para qué tanta vuelta”.

“¿Y las disculpas? No dijo nada”.

“Con eso no se juega”.

“Acaso tu próximo chiste va a ser de Ariadna”.

“O sea solo habló para justificar”, fueron algunos de los mensajes.

Critican a Platanito por chiste

Fue el pasado 13 de noviembre cuando se viralizó el chiste que hizo ‘Platanito’ sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, razón por la que sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa informaron que tomarían acciones legales contra el comediante, además de asegurar que estaban molestos con lo que había dicho.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) exigió a ‘Platanito’ una disculpa pública. Fue entonces que el comediante decidió aparecer en su video para hablar sobre su chiste a Debanhi Escobar, aunque, según los usuarios, solo lo hizo para justificarse.

Fuente Agencia