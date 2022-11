“Le ha costado trabajo porque no es actriz, porque lógicamente no tiene la preparación para ser actriz, sin embargo, logró nominarse a los Oscar”, pero Sola le respondió: “Para que veas que no todo es la preparación”.

Y por si no fuera poco, el presentador aseguró que se nace con ese talento, y que ese no es el caso de Yalitza, pero Pedro muy sorprendido por lo que reveló su compañero simplemente se dedicó a señalar que “ella tiene otro talento”.

Asimismo, Pedro Sola destacó que se encuentra muy emocionado de que la actriz vaya por un buen camino pero Bisogno no dejó de mencionar que Yalitza no es actriz.

“Por supuesto que es una figura que la gente admira, una influencer, una persona que todo mundo admira, totalmente aspiracional”, dijo Daniel.