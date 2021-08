El pleito entre Diana Golden y su ex pareja, Alfredo Adame, parece no tener fin, pues en una entrevista con Ventaneando la famosa reveló que el ex conductor no le ha pagado tras haberle ganado una demanda por daño moral.

«La abogada sigue yendo, yo no voy a la casa de la puerta roja, que pereza. Él se sigue escondiendo… ¡Qué salga! ¿No que muy rico, millonario, famoso? ¿Dónde están los millones? O sea, a mi me debe menos de 20 mil pesos», externó la actriz.

Diana añadió que quiere una «disculpa pública por tanta majadería que me ha hecho durante más de 35 años».

«Por eso yo ahora le digo arrastrado y cobarde.

Alfredo Adame es un cobarde. No es un hombre completo, por supuesto que no, porque habla mucho pero no da la cara», dijo. Además, señaló que volvió a arremeter contra el ex conductor de televisión porque ofendió a su mamá: «Yo me había quedado callada hasta que me comenzó a insultar y se metió con mi mamá». Y especificó que cada vez que va la abogada a casa de Adame a dejarle la notificación, «va aumentando la multa. Pero eso ya es una orden del juez».

con información de Milenio