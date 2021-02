México.-En los próximos meses se llevarán a cabo las elecciones en las que se elegirán varios puestos políticos y varios famosos ya levantaron la mano para poder participar en las elecciones, algo que ha desatado la polémica.

Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, dio su opinión y criticó a los actores y músicos que esperan ver su nombre en las boletas electorales.

En entrevista con De Primera Mano, el animador infantil mencionó que no está de acuerdo en que cantantes y actores busquen un puesto político.

«Que me disculpen todos mis compañeros artistas, pero para hacer lo que quieren hacer no es de la noche a la mañana», recalcó. «El que es político tiene toda una carrera, que de repente un partido político diga me gusta Arturo Carmona, Paquita la del Barrio, ese es otro rollo, pero no puedes entrar a ser diputado de la noche a la mañana».

Cepillín declaró que si un partido político lo invitara a competir, él declinaría la oferta ya que no está preparado.

«Yo no me pongo en los zapatos de ningún político porque no tengo ni idea de cómo manejar un puesto que me quisieran ofrecer, no lo podría hacer. Cualquier profesión es una carrera», aseveró.

