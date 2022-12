«Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato», escribió a través de Instagram. Días más tarde informó que temía por su vida y la de Elizabeth, por lo que decidió vivir en el extranjero, también comentó que su padre estaba haciendo actos de hostigamiento contra su esposa.

«Solo te pido nos dejes en paz tanto a mi mamá como a mí. Las dos tenemos una orden de restricción y tú no te puedes acercar y tampoco te puedes acercar a la casa de mi mamá. «Déjanos vivir en paz. Me da miedo la vida de mi mamá y la mía. Me entristece vivir con miedo y mi mamá está igual», dijo.