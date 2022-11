«De repente, tuve que aprender a estar conmigo misma. Tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer», comentó.

Selena Gomez dijo que, en un momento, no tuvo el control de sus propias emociones.

«Creo que, cuando llegué a los 20, empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía. Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba en él. No tenía el control de lo que sentía, ya fuera bueno o realmente malo», añadió.

Finalmente, la intérprete de “My mind & me” confesó que tenía una idea diferente de su futuro, por lo que, al ver que no estaba en el lugar donde quisiera, se sintió decepcionada.

«Crecí pensando que estaría casada a los 25. Me destrozó ver que no estaba ni cerca de eso. De hecho, no podía estar más lejos», concluyó.

