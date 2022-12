México.- Laura Bozzo hizo polémicas declaraciones y acusaciones durante su participación en La Casa de los famosos, donde reveló que una vez insultó a Rebecca de Alba por tomarse fotos con su entonces novio Christián Suárez; sin embargo, la conductora negó haber tenido un enfrentamiento con ella y aseguró que ni siquiera ha cruzado palabra con ella. La conductora señaló en una entrevista con Venga la Alegría que no recuerda el supuesto conflicto en el que se vio envuelta con Laura Bozzo hace varios años, tal como han afirmado la presentadora peruana y su ex pareja en diversos programas de espectáculos.

«Yo por más que lo pienso y digo: ‘¿en dónde pudo ser?, o ¿Qué pudo pasar?’, No me acuerdo que eso haya sucedido, ¡no! ¿Y en otro país? Imagínate. Yo no me acuerdo que haya tenido un incidente de ese tipo», dijo Rebecca de Alba.

ADVERTISEMENT

Tranquila y con una sonrisa en los labios, la presentadora agregó: «Será que luego no me acuerdo de las cosas que no me interesa acordarme», y reiteró que por más que intenta hacer memoria no puede acordarse de lo que según Laura Bozzo sucedió. «Es hasta agradable a veces no acordarse de ciertas cosas», agregó enfatizando en que no tiene ninguna relación ni ha tenido un acercamiento con la controversial peruana.

«Tampoco me acuerdo, qué tal yo ya no me acuerdo de nada, de habernos conocido, no nos conocemos de platicar y así. No nos hemos conocido». Rebecca de Alba hizo tales declaraciones durante la celebración de su tradicional posada que realiza a través de su fundación, la cual está enfocada en «brindar apoyo integral a personas con cáncer en estado de vulnerabilidad social y económica». «Después de dos años se hace la posada presencial nuevamente y ellos están contentos, felices, en familia. Me encanta ver a los jóvenes, que me digan que ya están en remisión, que ya los dieron de alta», concluyó.

Con información de Milenio