A lo que Karely Ruiz se justificó diciendo “no me siento emocionalmente muy bien”, aunque la modelo de Only Fans no explicó la razón del porque su bajón de ánimo.

Eso sí Karely Ruiz expresó que tanta fue su falta de ánimo y sentirse mal que hasta la modelo de Only Fans dijo que no se arregló para la celebración de la Navidad.