México.-Los influencers Mona y Geres nuevamente se encuentran dando de qué hablar luego de que protagonizaran una discusión en plena transmisión en vivo en Facebook.

Al parecer, el problema inició debido a que Geros dejó en claro que no quería que Mona abriera una cuenta de OnlyFans.

Y es que, luego de que Mona se realizara algunos arreglos estéticos en su cuerpo, la influencer reveló que estaría considerando abrir una cuenta en dicha plataforma. Idea que no fue el agrado de su pareja, pues aseguró que le daba vergüenza que sus amigos llegaran a ver a su novia.

“No me gusta. Me da vergüenza que luego mis amigos me digan ‘que tu mujer se va a hacer su OnlyFans. Me da vergüenza saber que no te das a respetar. Yo siento que no me respetas», dijo Geros.

Al escuchar la opinión de Geros, Marisol, nombre real de la influencer, respondió de manera tajante que no busca quedar bien con ellos, ni con nadie.

“¿Tus amigos qué? Ni ellos fueran los grandes santos, yo no busco quedar bien con ellos, lo sabes”, respondió Mona.

La influencer le pidió a su pareja que debería explicarle con mejores argumentos, el porqué de su negativa a que ella incursione en OnlyFans y recalcó que a ella no le interesan los comentarios de sus amigos, pues aseguró que ellos “serían los puercos” al suscribirse a su contenido y no ella.

Luego de algunos minutos en los que ambos estaban discutiendo, finalmente, Geros optó por salir de cuadro, dejando a Mona hablando con sus seguidores.

Como era de esperarse, el clip llamó la atención de sus seguidores quienes se mostraron a favor del pensamiento de Geros.

“Geros no dijo nada malo, solo dijo lo que él piensa o siente”, “Creo que él no dice tanto por sus amigos es respeto a su pareja solo que ella lo quiere componer para que él se sienta mal mi opinión”, “Es que los dos tienen razón, solo que como pareja deben decir que hacer respecto a lo que sienten”, fueron algunos de los comentarios.

