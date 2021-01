México.- Falleció Alex Malverde, reconocido promotor mexicanos de Hip Hop, así lo revelaron algunos de sus compañeros y cantantes en redes sociales. En días pasados el músico informó que luchaba contra el coronavirus, Covid-19. Desde la madrugada se dio a conocer la noticia del fallecimiento del famoso.

Fue a inicios de este año cuando el promotor de Hip Hop informó que había dado positivo al coronavirus, Covid-19. Contó que tras realizarse una tomografía, los especialistas le informaron que tenía “los pulmones chiquitos”.

A través de Twitter se mostró activo con sus seguidores para informar los avances de su salud. Incluso, fue aquí donde pidió ayuda para conseguir un tanque de oxígeno en la Ciudad de México. Recomendó –a sus seguidores– que cuidaran su salud y habló de la importancia de olvidarse de las adicciones.

“Uno anda por la vida sobrellevando sus adicciones, pensando en que no nos va a pasar nada o no mucho. Hasta que te da COVID y pos ya tienes los pulmones bien jodidos de tanta cochinada que consumes. ¡CUÍDENSE RAZA!”, escribió en uno de sus mensajes.

Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale puta vida.

— Alex Malverde (@AlexMalverde) January 7, 2021