México.-Hace unos días surgió una polémica que involucró a Lady Tacos de Canasta y al reality culinario MasterChef México, transmitido a través de la señal de TV Azteca.

En el capitulo del pasado viernes hubo un reto consistente en la preparación de tacos de canasta, por esa razón muchos seguidores del programa se preguntaron por qué no se contó con la opinión de la famosa muxe.

Cabe recordar que Lady Tacos de Canasta le debe su apodo a su empleo como vendedora de estas delicias culinarias tan típicas de la Ciudad de México (CDMX).

La comerciante, identificada como Marven, es originaria de Villa de Etla, Oaxaca, pero ha hecho vida en la capital de nuestro país y adquirió fama por su singular forma de promocionar los alimentos que prepara.

¿Lady Tacos de Canasta fue discriminada por MasterChef México?

Los seguidores de Lady Tacos de Canasta no dudaron en preguntarle por qué no fue requerida para participar en el programa MasterChef México, uno de los más populares de TV Azteca.

En respuesta a los cuestionamientos, Marven aseguró que sí le fue enviada una invitación, pero no aclaró de forma específica por qué no acudió a la grabación.

De inmediato los fans de la comerciante lanzaron especulaciones, incluso aseguraron que la cocinera se negó a participar en MasterChef México porque en la carta que le enviaron se refirieron a ella como “señor”.

Lady Tacos de Canasta decidió poner fin a los rumores y ella misma, a través de su cuenta oficial de Twitter, contó la verdadera razón por la que no pudo estar en la producción.

“Hicieron un chisme que ni al caso. Nadie hablaba del documento, a mí no me afecta que me digan “señor” porque los mexicanos no tuvimos educación para tratar a otros géneros. ¡La grabación se canceló por el tema de la panadería! #Chismosos”, expresó la muxe.

Cuando publico mi nombre #FranciscoMarven ovio no estoy negando lo que soy al contrario me siento bendecido y orgulloso por esta #Dualidad pero ustedes no están preparados para esta #Charla — Ladytacosdecanasta (@ladytacosdecana) January 17, 2021

Hicieron un chisme que ni al caso nadie hablaba del documento ami no me afecta que me digan señor porque los mexicanos no tuvimos educación para tratar a otros géneros ¡! La grabación se cancelo por el tema de la panadería #Chismosos — Ladytacosdecanasta (@ladytacosdecana) January 17, 2021

