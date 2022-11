México.-Los influencers y creador de contenido en redes sociales Mona y Geros constantemente suelen estar envueltos en polémicas debido seguido transmiten en vivo muchos de los momentos en su día a día

Hace unas semana la influencer había humillado en un live a su pareja Geros en donde dijo “De físicamente, no me gusta. Tu cuerpo no me gusta. Me quejo mucho a la hora de hacerlo, me gustabas más delgado. No me gusta tu cuerpo, estás muy gordo»

En esta ocasión Mona volvió hacer de las suyas mencionando que ‘Ya no le hace ni cosquillas’