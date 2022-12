La salud de Andrés García no solo ha generado alarma entre sus seguidores, sino que también se ha provocado una guerra de declaraciones entre su esposa Margarita Portillo y Leonardo García.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Leonardo García acusó a Andrés López Portillo de 40 años de edad -hijo de Margarita Portillo- de vender la propiedad conocida como ‘El Castillo’ -ubicado en la CDMX- y no darle el dinero a Andrés García.

Tras las acusaciones en contra de Margarita Portillo y Andrés López Portillo, Andrés García salió en su defensa e incluso arremetió en contra de su expareja y madre de Leonardo García y Andrés Jr.

TVyNovelas señaló que tuvo acceso a unos videos de Andrés García en donde revela que Sandra Vale les provee drogas a sus hijos.

En los videos Andrés García habría defendido a Andrés López Portillo de supuestamente quedarse con su dinero y aseguró que sus medios hermanos lo han expuesto con mala intención, pero en realidad el hijo de Margarita Portillo no ha tomado dinero sin permiso.

“Quiero aclarar que hay una serie de cheques publicados con mala intención, y le están echando la culpa a Andrés López Portillo. [Él] nunca ha tomado un centavo, ni de cheques ni en efectivo, sin mi permiso. Esto es mala intención de sus medios hermanos”

Andrés García habría señalado que lo que haga con su dinero es cosa suya y nadie tiene derecho a meterse en sus decisiones.

“Lo que yo haga con mi dinero es cosa mía; a nadie le importa un carajo lo que yo haga con mi dinero”

El medio destacó que Andrés García arremetió en contra de sus hijos por esparcir esta clase de chismes cuando el se encuentra muy enfermo e incluso señaló que no lo dejan ni morir en paz.

Visiblemente molesto, Andrés García habría señalado que tanto Leonardo como sus otros hijos quieren quedarse con su herencia, pero no les va a tocar nada.

“Tan poca ma… tienen que yo ando muy enfermo y no me dejan ni morir en paz. De ese tamaño de poca ma… tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia; les va a tocar pura ma…”

Andrés García involucra a su exesposa de darle droga a Leonardo García

TVyNovelas destacó que Andrés García señaló que todos los chismes que se han generado solo buscan perjudicar a Andrés López Portillo, quien es el que ha estado siempre ayudándolo y apoyándolo incluso cuando necesita dinero.

Andrés García habría puntualizado que los chismes sobre Andrés López Portillo son envidias de sus otros hijos y les pidió a sus seguidores no hacer caso de esos rumores pues no tienen ninguna credibilidad.

“Otro chisme que andan diciendo para perjudicar al hijo de Margarita, que como les repito no ha hecho más que ayudarme y apoyarme hasta cuando he necesitado dinero, es que nunca ha necesitado ni robarse cheques ni tomar dinero sin permiso. Son envidias de mis otros hijos, así es que a estos cretinos no les hagan caso; esa gente no tiene ninguna credibilidad”

Sobre los rumores que Andrés López Portillo le proporcionó droga, Andrés García destacó que el hijo de Margarita Portillo no le da esas cosas porque no se mete a eso, ya que estaría enfocado en sus negocios.

En ese sentido Andrés García acusó a su expareja Sandra Vale de proporcionarles drogas a sus propios hijos: Leonardo García y Andrés Jr.

“Es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá; esa es la verdad, no hay más vuelta que dar”

