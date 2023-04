México.-Tras la muerte de Julián Figueroa, fue Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, quien habló brevemente con los medios de comunicación sobre el deceso del joven, quien partió de este mundo a temprana edad.

Julián Figueroa falleció este domingo por complicaciones cardiacas, de acuerdo con información proporcionada por su propia madre. Hasta el momento no ha brindado declaraciones sobre el tema, pues llevan todo de manera bastante privada.

Marco Chacón fue abordado por los medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre su estado de ánimo frente a la sensible pérdida del hijo de su esposa Maribel Guardia, Julián, quien cumpliría 28 años el 2 de mayo.

«Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan, pero no me fluyen las palabras».

Así le dio la noticia a Maribel

Chacón recordó que siempre estuvo presente en la vida de Julián, aunado a que señaló que recientemente se había contagiado de covid pero en términos generales era una persona que gozaba de buena salud.

«Estoy con él desde los 2 años, tuvo covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella, tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada».

De qué murió Julián Figueroa

De acuerdo con Maribel Guardia, su hijo murió por infarto agudo y fibrilación ventricular. Asimismo, explica que encontraron al joven inconsciente en su habitación cuando ella estaba en el teatro.

«Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno», escribió la actriz en Instagram.

Según expertos,esto es un tipo de cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad provocada por la obstrucción y deterioro de las arterias del corazón (arteriosclerosis coronaria).

El infarto miocardio, a diferencia de la Angina de Pecho (AP), aparece de forma brusca y como consecuencia de la obstrucción completa de alguna de las arterias del corazón debido a la formación de un coágulo.

Con Información de Agencia