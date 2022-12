Seguramente ya te viste junto a una de las modelos más exitosas de OnlyFans del momento, pues ahí te va el resto.

El tipo que quiera conquistar a Karely Ruiz debe tener, mínimo, “el mismo nivel que yo”. Ya, de menos, “que tenga para mantener la casa, los hijos”.

Aclara la estrella de OnlyFans, “imagina, me embaraza, y ya bien fregón, sabe que no le va a faltar nada al niño”.

Karely Ruiz no se anda por las ramas y así se lo precisó al Dios del Internet. “A web$%&. ¿Tú crees que estoy para mantener? Me voy a quedar soltera toda la vida”.

Al Dios de Peluche En El Estuche le dejó en claro que no está en sus planes “mantener a un cabrón, para que al final lo mantenga y me sea infiel; mejor sola”.

Karely Ruiz reiteró: “Para mantener a cabrones infieles, mejor ese dinero que voy a gastar en ese wey, mejor me compro ropa, me voy de viaje, me doy mis lujos”.

¿Te apuntas con Karely Ruiz?

Con información de Excélsior