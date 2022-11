“Sus glóbulos blancos no son suficientes, su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, reacciones o virus. Es algo congénito, es algo que viene de familia”, puntualizó.

Laura Flores se encontraba al borde del llanto, sin embargo, señaló que intenta mantenerse fuerte y así poder apoyar a su pareja. Señaló que la relación que mantiene Matthew con sus hijos es muy buena, pues lo perciben como una imagen paterna.

“Matthew siempre me dice que soy su fuerza, entonces él me necesita. Tengo que estar fuerte, es todo lo que te puedo decir. Mis hijos lo ven como una imagen paterna y, aunque no es su papá y lo saben, no les gusta ver a Matthew decaído y sumamente delgado, débil. La verdad es que, por primera vez, llega un hombre verdaderamente bueno a mi vida y no lo quiero perder”, concluyó.