México.-Una noche amarga se vivió el pasado viernes 2 de diciembre en Monterrey cuando el grupo Intocable decidió cancelar su concierto luego de que su vocalista Ricky Muñoz se sintiera mal de la garganta, ocasionando la molestia del público.

Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer un video en el que se ve a Ricky Muñoz dirigirse al público en un tono muy poco amable, provocando que algunos internautas comenzaran a calificarlo de arrogante.

“Yo sé que ahí viene el ‘buuuuu’ pero, una: no les podemos regresar el dinero”, al decir esto, el público se manifestó y comenzó a silbar y a abuchear al grupo, pero eso poco pareció importarle al vocalista ya que después dijo: “hagan buu, hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero”.

Con esto, Intocable canceló su concierto con apenas una hora de haberlo empezado; en rede sociales ya circulan algunos videos de diferentes asistentes mostrando su molestia. Por su parte, el vocalista Ricky Muñoz usó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a todos sus seguidores explicando el motivo.

“Hola, Monterrey. La verdad me siento muy mal, físicamente me siento super bien, con ganas, pero no puedo contar. Me disculpo por tener mucho trabajo, creo que ahí recayó todo eso. No quería que pasara de esa manera; me sentí impotente y no podía fingir que todo está bien cuando no es así. Les prometo regresar en enero, si todavía nos quieres. Regresaremos en enero, no tiren su boleto”. Mencionó en el video.

Sin embargo, sus seguidores no tomaron de la mejor manera estas disculpas y comenzaron a hacer comentarios de todo tipo mostrando su enojo.

“¡Intocable, 10 años de tradición que hoy se rompe! ¡El peor concierto, y el peor trato al público! Sale 1 hora tarde, no prende, y al cantar 8 canciones dice no me la estoy pasando bien y ustedes tampoco, me duele la garganta, sé que querrán su dinero, pero no se les va a devolver” y “¡Esas disculpas eran en el momento y con la gente que tienes ahí invirtiendo su dinero y tiempo, como siempre egocéntrico! Lo que más molesta es cómo decidiste cerrar el concierto”.

