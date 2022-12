También te puede interesar: Concierto de Bad Bunny: Ticketmaster anuncia reembolso de boletos tras caos en el Estadio Azteca

«Pero no es suficiente», agregó el presidente, y pidió a Bad Bunny volver a México para dar un concierto gratuito para quienes no pudieron verlo. «Sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo», pidió.

«Ojalá venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces, no tan espectaculares. Porque estuve viendo cómo estuvo en el Azteca volando en una palmera, eso no se puede acá. Una tirolesa sí se la podemos poner».

AMLO apeló a la «dimensión social» del cantante pues «es una gente solidaria, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico», dijo. «Él podría hacer un tiempo y contribuir. Lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente sensible». Destacó que el artista «es un fenómeno mundial», pero tiene también una dimensión social. «Ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin y René de Calle 13», agregó.

Respecto a las medidas que ha tomado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra Ticketmaster López Obrador adelantó que se informará al respecto el próximo lunes 19. La sanción comprende un reembolso a cada afectado del 100% del costo del boleto más una indemnización del 20%. Además la empresa podría ser acreedora a una multa del 10% de sus ingresos en el 2021.

Al respecto, López Obrador denunció la incapacidad de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de intervenir en el caso y la calificó de ser una «institución de fachada para simular». «¿Qué hace? Se supone que lo crearon para que no haya monopolios», señaló.

