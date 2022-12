Estados Unidos.-Raúl de Molina está a dieta, así lo han hecho saber a través de las redes sociales del programa que conduce todas las tardes: ‘El Gordo y La Flaca’. El presentador de televisión de origen cubano frecuentemente habla sobre su dieta y su peso, y hace unas semanas aseguró que había perdido 18 libras.

En un nuevo video publicado por la cuenta del programa se observa a Raúl de Molina oliendo una hamburguesa de una cadena de comida rápida, pero esté no llega a probarla debido a la dieta con la que pretende perder mucho más peso.

“Me comería 20 ahora si se pudiera”, dijo Molina al regresar la hamburguesa. “Así las cosas cuando @rauldemolina se pone a dieta…” , dijeron desde la cuenta del programa.

A muchos de los internautas no les agradó esta situación y lo hicieron saber con sus comentarios. Estos son algunos de ellos:

“Que groceries pobre no le hagan eso” y “Ay no, pobrecito, no le hagan eso” fueron algunos de los mensajes que dejaron los televidentes del programa tras este video que ya cosechó más de 1,000 me gustas en Instagram.

Hace unas semanas Raúl de Molina confesó que había perdido 18 libras y comentó que cuando volvió de cubrir la muerte y funeral de Isabel II, reina de Inglaterra, la correa que estaba usando le quedaba apretada y ahora no.

“Mañana empieza mi sexta semana, he perdido alrededor de 18 libras. Yo sé que la gente no se da cuenta de esto… Cuando yo llegué de la reina de Inglaterra, el cinto en el último de esto no me servía. Esta chaqueta no me servía, ahora me cierra. Ahorita me pongo… como Brad Pitt“, fue parte de lo que dijo el presentador de televisión en esa oportunidad.

