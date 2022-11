México.-Kimberly Loaiza es una de las creadoras de contenido del país más seguidas de redes sociales, pero también de las más criticadas. Prueba de ello es la reciente polémica en la cual se vio envuelta tras publicar el baile que sostuvo con un bailarín en su cuenta de Tiktok.

La “Lindura mayor” como también la conocen en las redes sociales recientemente estrenó su nuevo sencillo ‘Devoto’ el cual es una colaboración con Elvis de Yongol y que tan solo en el vídeo musical ya acumula más de 20 millones de visualizaciones en YouTube.

La polémica comenzó cuando compartió un vídeo bailando su nueva canción con un bailarín en su cuenta de TikTok. De acuerdo a los usuarios, en algún momento del baile, el bailarín se le acerca de manera inapropiada, lo que le valió para recibir algunos comentarios negativos por parte de sus seguidores.

“Juan se va a enojar por ese vídeo”, “Juan: quedé”, “Fabian Pantoja”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Kimberly Loaiza se defiende de críticas y le va peor

Tras estos comentarios; Kimberly Loaiza aprovechó su cuenta de Twitter para defenderse de los “Haters”, lo que no esperaba es que con su respuesta, fuera criticada nuevamente, pues muchos la tacharon de “sumisa” e incluso catalogaron el comentario como machista.

“Linduras, al muchacho con el que grabé hoy en TikTok bailando y me tomé esa foto, no le gustan las mujeres, por eso lo hice, Ustedes me conocen y saben que no haría algo asó con un heterosexual”, escribió en un primer Tweet.

“Lo digo por la gente que me comento ‘que me tenía que dar a respetar’, ‘que no debería hacer eso estando casada’, ‘Que era una put&’. Ya saben como por todo me quieren atacar, siempre es la misma”, agregó en un segundo tweet.

Linduras al muchacho con el que grabé hoy el tiktok bailando y me tomé esa foto, no le gustan las mujeres, por eso lo hice, ustedes me conocen y saben que no haría algo así con un heterosexual. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) November 1, 2022

Algunos usuarios de Twitter aseguraron que con esto Kimberly confirmó lo que Kenia Os dijo en su Roast yourself, donde hizo alusión a que Kim era manipulada por Juan de Dios Pantoja.

“Kimberly, que estás dando entender que tu esposo te tiene amarrada y no te deja hacer eso con heterosexuales? Wow con esto confirmas que Juan te tiene amarrada”

“Aquí solamente la que quedas mal eres tú Kimberly. Simplemente por el hecho de dar a entender que tu marido no te deja “Trabajar” con hombres y que es un machista y tu una sumisa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

