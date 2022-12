México.– Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, alarmó a sus seguidores al subir varias historias a su Instagram en donde aclaró que actualmente no la está pasando nada bien, sin embargo, no dejó claro qué estaba ocurriendo en su vida.

“Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien”, escribió el intérprete en una efímera historia de Instagram.

¿Qué pasará con los conciertos programados?

El cantante confirmó que los conciertos que ya están programados continúan en pie a pesar del misterioso estado en el que se encuentra Eduin.

“Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos están totalmente llenos y como profesional, ahí estaré para que se lo pasen de lo mejor”.

¿Cuál es el problema que enfrenta Eduin Caz?

Luego de que el cantante no dejara claro lo que ocurría las especulaciones no se hicieron esperar y hay quienes aseguran que su estado se debe a un problema emocional derivado de su abstinencia al alcohol, además de que en sus instastories se le ve usando una mascarilla de oxígeno al lado de un tatuador, por lo que no se sabe si se realizaba un nuevo diseño o era un tema relacionado a su salud.

También puede ser su problema con una hernia hiatal que le genera gran dolor o una ‘bolita’ en el cuello que se descubrió hace algunas semanas, así lo dio a conocer el cantante de ‘Ya supérame’.

Es importante mencionar que debido a esta hernia ya había sido hospitalizado tras un intenso dolor que se intensificó por el consumo excesivo de alcohol.

Por su parte, los seguidores comenzaron a dejarle mensajes de apoyo, esperando que Eduin les informe cuál es su estado de salud, tanto física como emocional.

Con información de Telediario