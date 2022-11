México.-Aunque en la audiencia del pasado viernes el presentador de televisión expresó su deseo de llegar hasta la última instancia contra las personas que le provocaron la pérdida del 30% de la visión y el riesgo de un futuro glaucoma, la situación cambió de un día para otro.

Yo no llego a ningún arreglo hasta que nos esté garantizado mi seguridad que es lo que más me importa y obviamente se haga la reparación del daño. No me importa la reparación del daño, ese no es el problema…”, dijo Alfredo a su salida del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, durante la audiencia celebrada este fin de semana, Adame confirmó a los medios de comunicación que cambió de opinión por el siguiente motivo:

La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie. Ellos decían, lloraban que su familia, que ellos acaban de tener un bebé. La intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente”.

Al respecto de la cantidad que recibirá como reparación del daño que le causaron, el también actor explicó:

No es ni el diez por ciento de lo que realmente ha costado esto, prácticamente fue para mis chicles”.

Finalmente, Alfredo Adame recalcó y negó rotundamente haber recibido una gran cantidad de dinero para cambiar de decisión contra sus agresores, como aseguró Diana Golden.

Que ya deje de fumar mota, ella no tiene… la única sentencia dice ‘pagara 28 mil 210 pesos (casi 1 mil 500 dólares)’, ya se los deposité al abogado”, remató.

