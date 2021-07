México.-El matrimonio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán que había sido realizado ante la iglesia católica podría estar lejos de disolverse, ante la intención del histrión de tener un nuevo matrimonio con su actual pareja, Irina Baeva.

Y es que Soto afirmó que ya está planeando una boda fastuosa boda con su novia, la artista de telenovelas como “Vino el amor” y “El dragón”.

Cabe recordar que Gabriel y Geraldine contrajeron nupcias en 2016. Sin embargo, en 2018 terminó la relación, bajo un escándalo de presunta infidelidad por parte del actor de melodramas como “Soltero con hijas” y “Te acuerdas de mí”.

El sacerdote José de Jesús Aguilar, quien fue el que ofició la boda de los artistas hace cinco años, descartó que este matrimonio pueda ser disuelto, ya que se hizo un juramento ante Dios y no es sólo un acuerdo civil.

“No, cuando el matrimonio se ha dado ya totalmente válido, aunque las dos personas quieran anularlo no se puede hacer. No se trata simplemente de una acuerdo, se trata de un sacramento donde se hizo un juramento ante Dios. […] No hay nada que pueda disolver el matrimonio después de que ya se haya realizado. Nada”, afirmó el religioso.

Añadió que, en caso de que Gabriel Soto y Geraldine Bazán quieran interponer una anulación del matrimonio ante el Vaticano, deberán demostrar pruebas que lleven a la cancelación de la unión, como en caso de que haya sido obligado a casarse, deberá acudir con un testigo o alguna clase de escrito.

Según la Arquidiócesis de México, sólo es posible anular el matrimonio si es solicitado por ambas partes involucradas. Para ello deberán enviar un escrito de entre 8 a 10 páginas, para ser presentada ante el Tribunal Eclesiástico, cuyos integrantes estudiarán el caso y verificarán el estado del matrimonio.

Además, el órgano religioso solicita otros documentos, como el acta de matrimonio eclesiástico, acta de bautismo, y las actas de matrimonio civil, así como la de divorcio ante las autoridades.

También requieren otros escritos, cartas o documentos que sirvan como pruebas para terminar con la unión. Así como lista de cuatro testigos con sus datos, quienes deben conocer la situación de la pareja desde el noviazgo y en los primeros tiempos del matrimonio.



Con información de Suelta la Sopa y Tv Azteca.