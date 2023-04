México.-Maribel Guardia explica por qué su hijo no recibió servicios funerarios.

ADVERTISEMENT

La legendaria actriz mexicana está atravesando el peor momento tras la muerte de su único hijo: Julián Figueroa. Fue ella misma quien confirmó la trágica noticia esta semana, incluso revelando las causas del fallecimiento.

Más tarde, dedicó un emotivo video al cantante en Instagram.

ADVERTISEMENT

Este 11 de abril, Maribel reapareció públicamente junto a su nuera, Imelda Garza, para dar desgarradoras declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en su residencia.

Como informa People en Español, eligió una caja en forma de la Virgen de Guadalupe para resguardar las cenizas de su hijo. «Con el dibujo, un dibujo que le hizo José Julian de un león grande y un león chiquito, el león grande era Julián y el león chiquito era él».

«Justamente un día antes Julián me pidió un pegamento… Y cuando lo encontré muerto en mi casa, estaba el dibujó leoncito [pegado] en la pared».

«No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que la casa está tan linda, que llegaron las flores, la casa está tan linda tan llena de energía, no esperaba que la gente me dijera cosas tan lindas». Continuó: «Les pido a todos que recen mucho por mi hijo, rueguen mucho por nosotros para que podamos tener valor, y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, y tener nietos y [que los vean] triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor tan grande que enterrar a un hijo»

«No se lo deseo a nadie, que Dios los guarde en la palma de su mano».

Sobre el sepelio, confesó Guardia: «No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y cuando murió su papá sufrió muchísimo porque lo traían de arriba para abajo, y decidimos que lo íbamos a cremar porque para el bebé iba a ser también muy traumático para él [ver a su papá muerto]».

Con Información de Comunicado