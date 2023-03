México.-Carlos Rivera estuvo como invitado en el podcast Conquista tu mundo, de Johnny Abraham, donde admitió que, contrario a lo que el público cree, recibía un sueldo muy bajo y nunca tuvo un apoyo significativo por parte de TV Azteca.

De acuerdo con el cantante contó que, ante el desinterés de la televisión por impulsar su carrera musical, buscó convencerlo de que lo dejaran ir, pues sabía que hacerles frente a los directivos era imposible.

«Yo pedí una cita con el director de Azteca de ese momento para decirle: ‘yo ya me quiero ir de aquí, suéltame’, porque el contrato todo el mundo que firmaste por cinco años, no, no era por año era por temporalidades leoninas que podían durar al día de hoy, 20 años. Hoy podría seguir teniendo el mismo contrato de hace 20 años porque son de esos que se renuevan automáticamente».

Mencionó que siempre estará agradecido con La Academia y TV Azteca pues de alguna manera fueron su ventana hacia el medio artístico, aunque admitió que los ejecutivos mostraron muy poco interés por ayudarlo a crecer.

«El problema fueron las personas que pusieron para manejarnos. Conmigo había muchas expectativas y planes, cosas que nunca se cumplieron. Pasaron unos meses (del final del reality) y a mí me ponen en una banca».

Carlos Rivera comentó que el manager de la empresa no supo cómo manejar a la mayoría de los ex académicos incluido él.

«Yo no podía hacer nada de lo que yo quería, porque muchas veces lo intenté. En ese momento era muy duro, fueron muchos años en los que yo no la pasé tan bien y empecé a perder un poco la esperanza, empezaba a ver mi sueño cada vez más lejos».

Declaró que luego de 5 años en los que se siguió preparando, habló con uno de los ejecutivos de la empresa para pedir que lo liberaran, a lo que el hombre intentó convencerlo de que se quedara.

«Le dije: ‘El chance ya pasó. Ya no quiero, ya no hay manera de que quiera’. Se me acabó el amor, a ver lo veo tal cual como una historia de amor: me enamoraron, me enamoré, fui feliz durante el noviazgo, pero luego ya el casamiento estuvo duro'».

Finalmente, Carlos Rivera confesó que, aunque llegaron a un acuerdo, el contrato se mantuvo unos años más en los que ya no recibía un sueldo pese a que era exclusivo.

«Pero con contrato donde no me pagaban exclusividad, o sea, era exclusivo, pero no recibíamos nada y a veces no había para pagar la renta ni para nada, pero bueno yo tenía ese contrato y ni modo, había que pagar ese derecho de piso, pero por lo menos ya tenía una fecha».

