México.-Danna Paola es una de las mujeres en la música que desde el principio de su carrera recibió numerosos comentarios relacionados con su aspecto físico, la mayoría de ellos enfocados en su peso y en que no lucía «lo suficientemente delgada»; ahora la intérprete de Oye, Pablo lanzó un comunicado donde pide que dejen de hacer referencias sobre su apariencia.

En algunos programas criticaron a la cantante por lucir «con mejillas prominentes» e incluso algunos dijeron que «se veía hinchada o gordita» después de aparecer en la serie de Netflix, Élite. Por su parte, ella decidió cambiar su estilo de vida y se alejó de estas polémica y problemáticas declaraciones.

Sin embargo, de nueva cuenta la cantante alzó la voz para pedir que detengan los comentarios sobre su cuerpo; y es que ahora que luce una figura más delgada, muchos aseguran que «luce más saludable» o «se ve más bella»; pero ella quiere que se le deje de considera como «solamente un cuerpo».

El mensaje ha hecho eco en redes sociales, e incluso lanzaron una campaña de apoyo en favor de Danna Paola en donde le mostraros su solidaridad con la frase RESPECT DANNA PAOLA, en donde también piden que se dejen de hacer comentarios relacionados con su físico.

Danna Paola generó comentarios con su cambio físico | Fuente: Instagram @dannapaola

El pasado mes de diciembre la cantante fue blanco de comentarios, pues se especuló que su cambio físico podría deberse a un problema alimentario, ella detuvo los señalamientos y pidió que dejen de criticar su apariencia.

Así el mensaje de Danna Paola que movió las redes sociales

La cantante agradeció a la revista People en Español que le dieran la oportunidad de aparecer en la publicación, pero se manifestó inconforme por un detalle importante.

«Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo», apuntó Danna Paola en redes sociales.

La intérprete destacó que hicieron demasiado énfasis en la apariencia actual que posee, por lo que consideró inadecuado que se le hagan este tipo de referencias, debido a que busca cuidar más de su salud mental.

«No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing», destacó.

Danna Paola concluyó mencionando que es «algo muy fuerte» debido a que por muchos años le hicieron body shaming en los medios, por lo que pide que dejen de considerarla como solo un cuerpo.

Con Información de Agencia