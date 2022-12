México.-El actor y youtuber Alan Estrada mejor conocido por su canal ‘Alan por el mundo’ en Youtube siempre ha sido reservado cuando se trata de su vida privada, sin embargo, esta mañana sorprendió a todos sus seguidores en Twitter al anunciar que es gay.

Alan Estrada regresa a ‘Hoy no me puedo levantar’ con María León Alan Estrada regresa a ‘Hoy no me puedo levantar’ con María León

ADVERTISEMENT

El también cantante de 42 años de edad, comenzó a actuar desde muy temprana edad pero fue hasta que publicó su primer video en YouTube a través del canal ‘Alan x el Mundo’ mismo que hasta ahora cuenta con 3.25 millones de suscriptores, cuando alcanzó el reconocimiento internacional.

El actor y youtuber Alan Estrada revela que es gay

Sin embargo, fue la mañana del lunes 26 de agosto cuando escribió una publicación que dejaría a más de uno boquiabierto, “Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. Por cierto, mi familia es la más chida y los amo!”, señaló en su cuenta de Twitter oficial.

Cabe señalar que dicha publicación también la compartió por medio de sus historias de Instagram para alentar a sus más de 359 mil seguidores a mostrarse tal y como son. Por otro lado, entre los mensajes de apoyo, se pueden encontrar el de una de sus mejores amigas, la actriz Regina Blandón, “Te amo tantísimo. Qué importante y valioso lo que haces”, le respondió.

Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 — Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022

Fuente Agencia