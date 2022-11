México.-El pasado lunes 21 de noviembre, Grupo Firme estuvo como invitado en el medio tiempo de la NFL en Ciudad de México, sin embargo, la agrupación no fue bien recibida por los presentes, quienes los abuchearon al verlos salir al campo.

En este sentido, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reaccionó a los abucheos asegurando que “no es moneda de oro”.

Ante este contexto, los conductores de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, Alex Kaffie, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado arremetieron en contra de Eduin Caz.

“Tienen que entender, Eduin Caz, Grupo Firme, todos los cantantes que cualquier género, no importa cuál, no van a ser del gusto de todos. Existe la gente que no le gusta la banda, no le gusta el mariachi, el pop”, explicó Ana María Alvarado.

Alex Kaffie no se quedó callado y se lanzó contra el vocalista de Grupo Firme y añadió que a la gente tampoco le gusta pagar para ver al cantante caerse de borracho en los conciertos del grupo.

“Y también existe la gente que no va a pagar, no van a vitorear a un señor que se cae de briago en cada presentación”, dijo Alex Kaffie.

En cuanto a Gustavo Adolfo Infante coincidió en que Caz tiene un problema con el alcohol.

“Yo creo que es una combinación de muchas cosas y una de las cosas que dijo Kaffie creo que tiene mucha razón. No a todo mundo le gusta que salgan ebrios o salgan borrachos en los conciertos”, aseveró Gustavo Adolfo.

Finalmente, la periodista Ana María Alvarado señaló que lo que sucede con la agrupación es algo que es responsabilidad de ellos y no de los medios de comunicación.

“Y él nos va a echar la culpa, nos va a decir ‘los demás odian el éxito, son como cangrejos, nos jalan’, también él está haciendo cosas que es su responsabilidad, no es odio. Hay que replantearse que mensaje están dando”, dijo Ana María Alvarado.

Con Información de Agencia