Así mismo, Pepe Garza luego de escucharlo cantar temas del regional mexicano, no se quiso quedar con las ganas de oírlo interpretar un rap por lo que Santa fe Klan accedió a interpretar “Separaos”, su más reciente sencillo y el cual dedicó a la madre de su hijo.

Ante esta situación Pepe Garza cuestionó a Santa Fe Klan si es que su separación de Maya Nazor se trata de una decisión temporal o si bien ya han pensado en una reconciliación.

“Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos que va a pasar”, comenzó a decir Santa Fe Klan

Luego de lo anterior, el tema siguió y aunque Santa Fe Klan asegura que no le gusta dar a conocer su vida privada, tampoco le afecta que se enteren pues asegura aún no sabe que va a pasar.

Sin embargo, dejó claro que aunque esté separado de Maya, su hijo Luca siempre va a ver que tiene una buena relación con su madre pues los problemas de pareja son aparte.

Además, el intérprete de “Separaos” asegura que pese a haber terminado su relación amorosa, sigue viendo a Maya Nazor y que además tienen una gran relación pues se la pasan muy bien riendo y “cotorreando”, debido a esto aún no quiere dar por sentado qué e slo que sucederá entre ellos .

“Mi Luca es mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque no se como que ya lo otro es parte, somos…la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos, como que quedamos bien chido a lo mejor como que pues no sabemos que va a pasar, Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda, haber que pasa después”, comentó Santa Fe Klan

Mira sus declaraciones a partir del minuto 48:52

Santa Fe Klan finalizó el tema de su relación con Maya asegurando que ella: “No es mi enemiga ni lo va a ser nunca, es una persona que siempre va a estar en mi vida”, por lo que ya no quiso dar más detalles de si es que existe la posibilidad de una reconciliación.

Por otra parte el rapero compartió que este año tiene deseos de presentar su show y cantarle a sus seguidores de El Salvador pues quiere presentarse en la cárcel de este país, además de dar shows en Argentina, España y Brasil.

Con Información de Comunicado