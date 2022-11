Sin guardarse nada, la conductora de 49 años de edad detalló que su expareja no se lo pidió de manera correcta, por lo que le dijo que no se lo iba a regresar. Tiempo después tomó la decisión de armar un dije con el anillo, por lo que dejó claro que aún lo conserva, pero ya no en su forma original.

«No es el más pequeño ni el más grande que me han dado. Es más, no te lo voy a regresar por la manera como lo pediste», dijo la presentadora de televisión.