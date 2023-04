Redes.-Peso Pluma, reaccionó en redes sociales a los comentarios de un twittero que llamó «nacos» a la gente que le sigue, mientras que el cantante tapatío le respondió al sujeto que por su comentario quedaba claro que «era clasista».

La discusión se desató en Twitter el fin de semana después de la presentación del artista en el Festival Coachella.

Un usuario de la red social llamó nacos a todos aquellos que les gustan los corridos tumbados, genero que interpreta Doble P.

“Peso puma o algo así, no sé, no soy naco“, escribió el usuario @foguisaurio. Casi de inmediato, el artista respondió:

“No eres naco, eres clasista que es peor“, situación que provocó miles de reacciones entre sus seguidores y uno que otro detractor.

La usuaria @denfernandaa lo defendió diciendo:

No eres naco, eres clasista que es peor 🙃 https://t.co/qZU4oHtO5b — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 20, 2023

Gente, a mí no me gusta Peso Pluma, pero no por eso ando catalogando de nacos a los que sí, se llama diversidad musical, dejen a la gente ser feliz

En respuesta otra usuaria, @Me1us, comentó:

¿Su punto es que te tiene que gustar su música o eres clasista?

Esto volvió a prender la reacción del cantante quien a dar su nueva respuesta volvió a generar que se caldearan los ánimos en las redes.

No. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático, eres clasista e intolerante

Ya se verá en los próximos días en qué termina la discusión que se puso interesante.

Sube video de Gignac

El cantante se subió al trend del jugador francés André Pierre Gignac, quien aparece cantando:

Los que se creen fresas e intelectuales: ‘¿Peso pluma, eso con qué se come? Yo si estudié. Gignac, delantero francés: pic.twitter.com/wBRcDNmhFO — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 24, 2023



