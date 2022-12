De manera tajante, aclaró que su amigo no tiene que estar en medio de problemas que no son suyos y que sólo Sasha y Luis son los indicados para solucionarlo.

“El problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha; el problema no es Yordi o si fue más empático o menos empático o no lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara”, agregó.

Finalmente, habló sobre la petición de la famosa al pedirle a Yordi que eliminara de su canal la entrevista con Luis de Llano.

“No, no hace falta, ya todo mundo se enteró, y seguramente, aunque lo baje debe tener no sé cuántas reproducciones ese video; es decir, no puedes desaparecer algo que sucedió, e insisto, ¿por qué quería que bajara algo de una declaración tan importante como la que hizo Luis de Llano? Yordi simplemente fue un detonador”, finalizó.

Con Información de Comunicado