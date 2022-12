México.- Alan Estrada sigue dando de qué hablar luego de se declarara abiertamente gay y con su mensaje enviará su apoyo a la comunidad LGBT. Si bien el actor en su mayoría ha recibido mensajes de felicitaciones, también ha tenido que lidiar con una que otra crítica, como su viaje a Qatar 2022, y rumores que lo han hecho alzar la voz, tal es el caso de su presunta relación sentimental con Víctor Noriega.

A escasos días de finalizar el 2022, el actor dio a conocer su orientación sexual.

Mediante un mensaje en redes sociales, Alan Estrada indicó no estar acostumbrado a hablar de su vida privada, pero tras ver el sufrimiento de personas que sigue sin ser aceptadas, se vio en la necesidad de revelar que es gay y enviar su apoyo a quienes todavía no han podido vivir plenamente su identidad de género.

El apoyo de Alan Estrada a la gente de la comunidad LGBT de inmediato desató los comentarios tanto a favor como en contra, incluso su nombre se convirtió en tendencia de Twitter. Debido a ello los ataques también se hicieron presentes.

El protagoniza del canal de YouTube «Alan x el Mundo» había dejado pasar las críticas y comentarios negativos en su contra, sin embargo, no pudo ignorar el rumor de su presunto romance con el actor Víctor Noriega; fue así como el actor se pronunció con el objetivo de ponerle fin a este entredicho.

Mucho escándalo están haciendo ciertos medios con la declaración de ALAN ESTRADA de que es GAY. Por Dios, si todo México lo sabía 😂😂😂😂 Aún recuerdo cuando fue novio de Victor Noriega el ex Garobaldi hace muchos años. Y ahora resulta que nadie sabía.😂😂😂😂 pic.twitter.com/9f6P9dUH6s — Doña Carmelita (@CarLon_2020) December 27, 2022

Alan Estrada habla de su supuesta relación con Víctor Noriega

Fue mediante su publicación realizada en Twitter que un usuario identificado como Doña Carmelita, afirmó que no sólo la orientación sexual de Alan Estrada era más que conocida, sino que también su romance con el exintegrante de Garibaldi Víctor Noriega.

«Mucho escándalo están haciendo ciertos medios con la declaración de Alan Estrada de que es gay. Por Dios, si todo México lo sabía. Aún recuerdo cuando fue novio de Víctor Noriega el exGaribaldi hace muchos años. Y ahora resulta que nadie sabía», se lee en la publicación del perfil Doña Carmelita.

Esta afirmación causaría gran revuelo, pero también el disgusto del creador de contenido, quien de inmediato le respondió a la persona que inició el rumor de su relación con un colega, que era una mentira y que a Víctor sólo lo ha visto en contadas ocasiones.

«No diga mentiras señora a Víctor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone», puntualizó el joven histrión.

Pero para sorpresa de internautas y Doña Carmelita, el exGaribaldi también decidió pronunciarse al respecto.

«En efecto, tuve el gusto de conocer a @alan_estrada en Madrid después de ver su estupenda actuación en ‘Hoy no me puedo levantar’. No inventen cosas que a nadie le interesan. Y sigo y seguiré siendo Garibaldi», aclaró el actor de «Mujeres engañadas».

Tras los mensajes de Alan Estrada y Víctor Noriega en los que negaron rotundamente haber sostenido una relación sentimental, el administrador de la cuenta de Twitter les respondió a ambos actores con un meme.

