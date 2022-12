“Me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película (…) Pues como no hubo ‘trikis trikis’ serio, porque me estaba invitando a que fuera su cena, bueno, lo vamos a invertir, para que él fuera mi cena de esa noche, casi casi. Sí era muy sugerente el rollo, muy sugerente, entonces quiero decirte que pues no, no se le cumplió porque yo no soy trofeo”, recordó.

Con Información de Comunicado