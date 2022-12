En una entrevista en el programa Me lo dijo Adela, Kate del Castillo ahondó sobre el problema en la vista de su papá y señaló que tiene completamente deteriorada la mácula y no hay ninguna operación o tratamiento para repararla por lo que ya no puede leer guiones.

«Mi papá ya no puede leer, tiene la mácula completamente deteriorada y no hay manera de arreglarlo (…)Ya no puede leer guiones, los tiene todos que escuchar o se los lee mi madre o se aprende todo fonéticamente porque ya no puede leer. Eso es lo único que tiene mi padre, que no es poca cosa, pero fuera de eso está lúcido completamente», detalló Kate del Castilo.

Fue el pasado 17 de noviembre cuando Verónica del Castillo publicó un video en su cuenta de Instagram de la sorpresa que le dieron a sus papás, pues los citó a comer en un restaurante sin decirles que iría Kate del Castillo, sin embargo, preocupó que el primer actor no reconoció a su hija y le preguntó a Verónica quién era la mujer.

