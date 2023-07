México.-En su programa de Youtube, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que la producción del reality tomó la decisión de vetar a la mamá de Emilio Osorio por el comportamiento que ha mantenido hacia los resultados de la competencia semanal.

«Tan majadera que es… ella cree que porque es ‘Mamá Niu’, explíquenme por qué la gente tiene que aguantar las majaderías en contra del reality, de Televisa, de la gente que le está dando trabajo a su hijo, ¿por qué van a soportar tantas cosas?».

Al parecer la cubana ya tiene ‘cansados’ a los involucrados con el proyecto y tomaron la determinación de cerrarle las puertas, tras haber llamado en redes sociales a dejar de ver ‘La Casa de los Famosos’, es decir, ahora solamente se verá a Juan Osorio en futuros programas.

«Entonces ya se cansaron… me enteré que tomaron la decisión de no volverla a invitar, además de crear un ambiente del caraj* contra Raquel Bigorra, Sofía Torres, contra todo mundo crea mala onda, cree que la gente tiene que soportar sus majaderías. Qué bueno que la vetaron».

Sin embargo, los usuarios que sintonizaban a Gustavo Adolfo Infante no dejaron de apoyar a Niurka por haber alzado la voz ante presuntas trampas cometidas por el equipo del cuarto cielo, donde Jorge Losa siempre gana los retos semanales y lo llaman el ‘protegido’ de la productora Rosa María Noguerón.

Hasta el momento no se ha dado una confirmación oficial por parte de las empresas que llevan a cabo el reality, sobre éste supuesto veto hacia Marcos.