México.- Niurka y Juan Vidal tuvieron una fugaz relación de cinco meses que terminó hace apenas unos días luego de que la vedette cubana lo tachara de «imbécil y tóxico».

Pese a que se desconocen las razones exactas por las cuales Juan Vidal y Niurka terminaron su romance, ella, en sus primeras declaraciones, afirmó que él no era bueno en las relaciones y que incluso lo reconoció, asimismo, dejó ver ligeros momentos de violencia por parte del actor y aunque confesó que aún lo ama, dejó en claro que jamás iba a permitir que nadie la agrediera ni física ni verbalmente

Ahora, Niurka rompió en llanto al afirmar que aún está enamorada de Juan Vidal y que ella estaba muy ilusionada con la relación que tenían, sin embargo, ahora todo ha quedado en el olvido. Esto fue lo que dijo.

¡Niurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación! 😱💔

¡La cubana nos comparte los detalles de su rompimiento! #VLA 📺 #QuieroCantarPorEllos pic.twitter.com/aqsyzjLXuU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 1, 2022

Niurka llora desconsolada por Juan Vidal: »Aún estoy enamorada»

Durante una entrevista con una cuenta de chismes en Instagram llamada «@realitiesymas» Niurka habló abiertamente sobre su relación con Juan Vidal y su más reciente ruptura. La mamá de Romina Marcos y Emilio Osorio reveló que ella aún está enamorada del actor y que no es un robot, está dolida por su separación; incluso afirmó que aunque haya quienes creyeron que todo era falso y un montaje, la verdad es que fue un romance real completamente.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”.

Niurka no pudo evitar las lágrimas y rompió el llanto al recordar todo lo que vivió al lado de Juan Vidal y reveló que ella se entregó con miedo, pero lo hizo para no quedarse con las ganas de tener esa oportunidad de vivir un romance. Incluso afirmó que era la primera vez que lloraba y que ni siquiera su ahora exnovio la vio de esa manera.

«Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece… No estoy dolida, ni ardida, estoy encabron****»

Niurka confiesa que trató a Juan Vidal como un «bebecito»

Por otro lado, la cantante y actriz confesó que trató a Juan Vidal como un bebé y que es muy demandante, pues quería que siempre lo estuvieran atendiendo y pendiente de él. Niurka reconoció que nunca tuvo problema con eso porque ella es así y le gusta «atender» a su «hombre».

«Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno, él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina”, comentó

Con información de Diario Yucatán