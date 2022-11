Sin embargo, cuando aparecían más enamorados que nunca, Niurka confirmó que había terminado su relación con Juan Vidal.

En entrevista con varios medios Niurka citó a Juan Vidal diciendo “es una mierda para las relaciones”. La vedette destacó que el famoso es un “hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro”.

A través de su cuenta de Instagram, Niurka compartió una imagen de ‘imperiobbnius_oficial’ en donde se puede leer que Juan Vidal tiene una “anaconda”, pero le falta de cerebro.

“No que mucha terapia y mucha mierda??? Lo que necesitas es que te encierren y boten la llave, ya déjate de idioteces que lo que tienes de anaconda te falta de cerebro”, se lee en la publicación.

En una transmisión en vivo con ‘imperiobbnius_oficial’, Niurka abrió su corazón y habló sobre su relación con Juan Vidal y confesó que sigue muy enamorada de él.

Niurka confesó que le duele su separación con Juan Vidal, pero ya no podría regresar con él pues es una persona narcisista que solo trató de rebajarla.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”

Entre lágrimas, Niurka señaló que o se encontraba ni ardida, ni dolida, sino que se encontraba encabronada por como pasaron las cosas.

“Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estes segura, porque no te va a quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece”

Niurka señaló que siempre trató como un bebecito a Juan Vidal, pero le molestó que siguiera señalando que todo esta perfecto cuando sabía que tenían problemas en su relación por eso ella decidió romper el silencio.

