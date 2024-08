México.-Elisa Beristáin, conductora de ‘Chisme no like’, llamó la atención de los usuarios luego de señalar que Ninel Conde habría viajado a Turquía con la finalidad de retirarse los biopolímeros que se inyectó hace algún tiempo.

De acuerdo con la presentadora, la famosa luce completamente distinta debido a las intervenciones estéticas a las que se ha sometido de manera constante.

«Están los mejores cirujanos plásticos del mundo, ella habría viajado hace tres meses y lo que se hizo pues nos da mucha tristeza saber que Ninel es una de las víctimas de los biopolímeros que se fue a retirar a Estambul», declaró la conductora.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar.

En un sinfín de ocasiones, la intérprete de ‘Bombón asesino’ ha dejado en claro que no se ha sometido a cirugías estéticas, lo cual ha sido cuestionado por los internautas.

«Yo no aclaro chismes, siempre dicen… desgraciadamente hay ciertos medios que… a veces ya no hay credibilidad, entonces ya. Lo único que falta es que digan que me cambié sexo, entonces diré: ‘sí, soy hombre'», dijo en una entrevista que brindó en septiembre de 2022.

¿Cuáles son las consecuencias de inyectarse biopolímeros en el rostro?

Inyectarse biopolímeros en el rostro puede tener serias y potencialmente devastadoras consecuencias para la salud, ya que el cuerpo puede reaccionar negativamente a los biopolímeros, causando inflamación, enrojecimiento y dolor en el área inyectada.

Además, al no ser sustancias estériles y biocompatibles, pueden introducir bacterias y otros patógenos, llevando a infecciones que pueden ser difíciles de tratar.

Los biopolímeros pueden desplazarse a otras áreas del rostro o incluso del cuerpo, causando deformidades y asimetrías.

Por otra parte, el cuerpo puede formar granulomas, que son masas inflamatorias, alrededor de los biopolímeros, resultando en bultos duros y dolorosos.

La interrupción del flujo sanguíneo debido a la inyección de estas sustancias puede llevar a la muerte del tejido de la piel, causando úlceras y cicatrices permanentes.

Los efectos adversos pueden no aparecer inmediatamente y pueden manifestarse años después de la inyección, dificultando el diagnóstico y el tratamiento.

Aunado a lo anterior, la extracción de biopolímeros es extremadamente complicada y, a menudo, no se puede eliminar por completo, dejando secuelas permanentes.

En casos severos, los biopolímeros pueden causar complicaciones sistémicas, afectando órganos internos y causando problemas de salud graves.

Con Información de Comunicado