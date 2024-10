México.-Adrián Marcelo, conductor y exintegrante de La Casa de los Famosos, desató controversia tras lanzar un comentario ofensivo hacia Nicola Porcella en sus redes sociales. En un tuit reciente, Adrián criticó duramente a su excompañero Agustín Fernández por vivir con el peruano.

“Dios mío. Me preocupa Agus viviendo con esta piltrafa que se hace llamar su amigo (Nicola Porcella). Increíble a lo que puedes llegar cuando tienes tantas ganas de pertenecer. Lacras sin valores vendidas a la industria, este y el esperpento transgénero (Wendy Guevara)”, escribió Marcelo, generando indignación entre seguidores y detractores.

El comentario provocó una ola de reacciones, especialmente por las palabras despectivas utilizadas tanto hacia Nicola como hacia Wendy Guevara, quien se ha convertido en un ícono de la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, Adrián no se detuvo ahí y lanzó otro mensaje dirigido específicamente a Nicola: “Los queremos. Saludos a la gente de Perú, menos al imbécil de Nicola Porcella”.

¿Qué le respondió Nicola Porcella a Adrián Marcelo?

Ante estos ataques, Nicola Porcella decidió mantener una postura calmada y respondió a los comentarios de Adrián Marcelo sin caer en provocaciones.

“Que hable lo que quiera. Yo no le debo nada a nadie y no he hablado de nadie. Le deseo lo mejor, que le vaya bien en sus redes, que tenga el cariño de la gente, yo no le deseo el mal a nadie, no tengo nada en contra”, expresó Nicola.

Nicola también respondió al tuit donde se le acusaba de estar “vendido” a la industria del entretenimiento.

“Algo vi de un tuit de que estoy vendido a la industria y no es así. Yo trabajo en la industria y soy de la industria, ésta es mi casa y mi pasión”, añadió, dejando claro su compromiso con su carrera.

En medio de esta polémica, Agustín Fernández, quien ahora comparte vivienda con Nicola Porcella, recordó una conversación pasada con Adrián en la que el conductor le ofreció una oportunidad laboral.

“Bien, hablé poco, pero bien. Me dijo: ‘Si no te quieren en Televisa, yo te acepto, vente aquí a Monterrey, lo que necesites’”, mencionó Agustín, revelando la buena disposición que Marcelo había mostrado anteriormente. Sin embargo, la actual tensión entre los involucrados parece haber complicado esa relación.

Adrián Marcelo dejó su huella en La Casa de los Famosos por su estilo polémico y su actitud irreverente, lo que dividió al público entre quienes lo admiraban por su autenticidad y aquellos que lo consideraban demasiado provocador.

Tras su paso por el reality, su nombre ha seguido generando controversia tanto por sus comentarios en redes sociales como por las dinámicas que mantiene con otros participantes.

La más reciente confrontación con Nicola Porcella evidencia que las rivalidades surgidas en el programa continúan dando de qué hablar fuera de la casa. Aunque Adrián mantiene su estilo sin filtros, las respuestas serenas del famoso demuestran que el peruano busca mantenerse enfocado en su carrera, sin dar lugar a más conflictos.

Con Información de Comunicado