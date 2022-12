Este momento rápidamente se difundió en redes sociales y varios internautas no dudaron en reaccionar al respecto, por lo que algunos fans de Alexander defendieron su postura.

“Muy bien dicho @ALEXANDERACHA no a todos nos gusta Bad Bunny. Y no tiene porque ser obligación que nos guste y si se dice porque tienen que juzgar a uno por eso simplemente no nos gusta y se acabo. Cada quien escucha y canta lo que más le guste a uno”. “Bien dicho, Alexander Acha”, se lee en Twitter.

Pero ahí no terminó la situación, pues otros internautas se mostraron desconcertados con las declaraciones de Acha y arremetieron contra el exdirector de La Academia: 20 años.

“Güey, el Bad Bunny ni lo topa” o “Mejor regalen boletos para @sanbenito”, son otras de las menciones que aparecieron tras el comentario del cantante de Te amo.

Esta no es la primera ocasión que Acha realiza polémicos comentarios sobre el reggaetón o los géneros musicales urbanos, pues en una reciente entrevista con De primera mano, Alexander dijo que canciones de ese tipo eran denigrantes.

“(El que estas canciones estén en los primeros lugares) es reflejo de lo que estamos viviendo en el mundo, de como está la sociedad, los valores y la juventud; de cuáles son las carencias, en dónde tenemos que aportar los artistas, qué es lo que tenemos que cuidar, qué mensajes tenemos que comunicar…”, apuntó enardecido el cantante.

El intérprete de éxitos como ¿Tú cómo estás? mencionó que desde su trinchera intentaba llegar al público con otro tipo de música y dejar otro tipo de mensajes en sus melodías.

“Nosotros estamos preocupados activamente día con día, somos de esa gente que queremos comunicarle a la gente música padre, bella, rítmica, bailable y divertida, pero que respete la dignidad de las personas, música responsable (…) Si eres responsable como artista de lo que le vas a inspirar a un chavito de ocho años”, sentenció.

Por su parte, Bad Bunny se presentó el fin de semana pasado en Monterrey, Nuevo León, como parte de su gira World’s Hottest Tour y el próximo 10 de diciembre dará un concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Con información de Infobae